Pour les fêtes, les gîtes font grise mine

Les fêtes de fin d’années s’annoncent, et l’absence de perspectives pour passer Noël à l’étranger pourrait inciter bien des Belges à rester au pays, notamment dans des hébergements de terroir, comme ce fut le cas pleinement cet été. Mais si la saison estivale a été dense, il semble que ce sera moins le cas cet hiver. Bénédicte et Stéphane Cornet gèrent La Lisière à Pallenge, sur les hauteurs de Durbuy, en pleine verdure, soit trois chambres d’hôtes 4 épis, un gîte 3 épis et une confortable « cabane ». « Après trois mois de fermeture, ce fut le rush en juin, et surtout juillet, août et septembre », commente Stéphane. « Octobre a aussi été un mois correct, jusqu’à la mi-novembre. Décembre devrait être logiquement un gros mois, avec les marchés de Noël dont celui de Durbuy, très connu. J’ai quelques réservations, mais c’est plus calme qu’une année normale où tout est rempli. Décembre est normalement le troisième mois de l’année. Disons qu’on est à moitié rempli, mais je ne me plains pas par rapport à d’autres secteurs.