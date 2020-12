D’autres livres à offrir

Tetin de satin blanc

C’est du Clément Marot, ce titre, issu de ses Epigrammes, daté de 1547 : « Tetin refaict, plus blanc qu’un œuf, / Tétin de satin blanc tout neuf, / Tout qui fait honte à la Rose, / Tetin plus beau que nulle chose. » Et, face au poème, la Femme dans les vagues, de Gustave Courbet, de 1868 ; les seins nus, évidemment. Ce livre est à la fois un recueil de poèmes dédiés aux femmes et une collection de chefs-d’œuvre de la peinture et poème et tableau se répondent en finesse et en beauté. Jérôme Gille, le directeur de ce livre, a eu le chic de ne pas choisir des poèmes bateaux et des peintures trop connues. On se ravit des toiles de Sargent, Denis, Burne-Jones, Tissot, Redon. Et on s’abîme dans la poésie de Louise Labé, Mallarmé, Dickinson, Verhaeren, Majnûn, Ronsard, Baudelaire, Hugo, Andrée Chédid, Sainte-Beuve, Verlaine, Sapho…

