Erdogan: «J’espère que la France va se débarrasser du problème Macron le plus tôt possible»

Le chef d’Etat turc Recep Tayyip Erdogan a émis vendredi l’espoir de voir la France «se débarrasser le plus tôt possible» du président Emmanuel Macron, sur fond de fortes tensions entre les deux pays au sujet de nombreux dossiers.

«Macron est un problème pour la France. Avec Macron, la France vit une période très dangereuse. J’espère que la France va se débarrasser du problème Macron le plus tôt possible», a déclaré M. Erdogan à des journalistes à Istanbul après avoir participé à la prière du vendredi dans l’ex-cathédrale Sainte-Sophie transformée en mosquée en juillet.

Nombreux désaccords

Les relations entre la Turquie et la France se sont progressivement dégradées depuis l’an dernier, en raison notamment de désaccords sur la Syrie, la Libye, la Méditerranée orientale et plus récemment le conflit entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie au Nagorny Karabakh.