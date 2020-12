Des centaines d'emplois créés dans une usine Bombardier en France, proche de la frontière

Bombardier Transport --qui doit être racheté par Alstom fin janvier-- entend faire passer d'ici l'an prochain la capacité de production de la plus grande usine ferroviaire de France, située près de Valenciennes, de 800 voitures de train environ à plus de 1.000 voitures par an.

Le programme, appelé "Plan 1.000", prévoit la création de 400 CDI à Crespin, dont la moitié en titularisant des intérimaires et CDD.

Au total, Crespin passera en 2021 de 2.000 employés (dont 1.600 CDI) à plus 2.500 personnes (dont 2.000 CDI), a précisé le président de Bombardier Transport France et Benelux, Laurent Bouyer.

Le groupe va notamment s'employer à trouver des postes pour des employés des entreprises de la région ayant annoncé des plans sociaux, comme Bridgestone et SKF. "Nous essayons d'être solidaires dans la mesure du possible", a relevé M. Bouyer.