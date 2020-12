Cette nouvelle fait l’effet d’une bombe. Le géant américain Warner Bros annonce qu’il sortira tous ses prochains films sur la plateforme de streaming HBO Max. Et ce, dès le jour de la sortie en salle et sans frais supplémentaires. Jamais aucun studio n’avait franchi un tel pas en direction du tout streaming. On décortique l’annonce choc et son impact sur les salles.