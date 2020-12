Rallye de Monza: «C’est de ma faute», reconnaît Neuville contraint à l’abandon

Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé WRC) a été contraint à l’abandon vendredi lors de la quatrième spéciale du Rallye de Monza. Le pilote belge a percuté un bloc de béton placé pour former une chicane et a endommagé sa suspension. Neuville a poursuivi avant de voir son moteur s’arrêter alors qu’il traversait une grande flaque d’eau.

Neuville était déjà parti à la faute vendredi matin. « Après ma petite faute de ce matin, le plan était de remonter au classement et donc de pousser », a expliqué Neuville. « J’ai frôlé un bloc de béton dans une chicane. J’ai endommagé la suspension. Nous avons perdu du temps, mais la voiture pouvait encore rouler jusqu’à ce que nous soyons entrés dans une grande flaque d’eau. Le moteur a pris l’eau et s’est arrêté soudainement. Il n’était pas possible de redémarrer. »