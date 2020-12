Maisons de repos: le défi de la vaccination ne sera pas que logistique

ANALYSE

Une priorité. Les maisons de repos, c’est certain, ne peuvent plus passer sous le radar des autorités sous peine de transformer l’épidémie en un véritable drame humanitaire. Trop de contaminés, trop d’hospitalisés, trop de décès. La première vague a été une catastrophe : plus de 6000 résidents sont décédés du covid-19, soit près de 70 % du total des décès enregistrés en Belgique. La deuxième vague est, elle une déferlante. Les chiffres totaux de contaminations dans les maisons de repos ne sont pas connus mais de l’avis des professionnels, le virus semble cette fois encore plus contagieux.