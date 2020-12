Ainsi parla Sophia, conte poétique de sagesse animale

Dans « Le Discours de la Panthère », les animaux libérés de toute présence humaine cherchent un sens à la vie et nous réconcilient avec les forces invisibles de la nature.

Vois mon bonheur, je suis l’être le plus heureux sur terre car je me promène avec le monde comme bagage. » Qui parle ainsi ? Pas un dieu architecte de l’univers, non. Ni Jean-Baptiste Morizot, le philosophe des manières d’être vivant. C’est un rhinocéros, conteur d’histoires, habité d’une sagesse tout animale.

Jérémie Moreau a zappé les êtres humains de son roman graphique pour gommer des esprits notre supériorité innée et nous faire redescendre sur terre. Le Discours de la Panthère ne porte nulle trace de l’homme, de ses sciences, de ses superstitions. C’est une célébration de la nature, de ses couleurs, de ses beautés, de ses forces invisibles.