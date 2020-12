Mobilisation lundi pour l'ouverture des négociations pour le non marchand à Bruxelles

Le syndicat chrétien et ses homologues socialiste FGTB et libéral CGSLB défendent une revalorisation structurelle conséquente des métiers du social et de la santé à Bruxelles afin de rendre ces professions à nouveau attractives et tenables.

"La prime de 985 euros bruts pour les travailleurs du secteur social-santé à Bruxelles ne vaut que pour cette année 2020 et nous attendons toujours des investissements pérennes et durables pour réellement concrétiser les applaudissements de la population, qui a pu voir à quel point tous ces métiers sont essentiels à former une société solidaire", explique Vinciane Convens, coordinatrice de la CNE pour la non marchand à Bruxelles.

"On parle de 30 millions à terme en 2024 et de 7,5 millions déjà en 2021 et cela ne nous paraît pas suffisant pour revaloriser le secteur", déplore-t-elle.

Les syndicats demandent à se diriger vers un redressement de 100 millions annuels, avec des moyens déjà notables déboursés en 2021.