Du haut de ses 22 ans, Orel Mangala fait son trou en Allemagne. Doucement mais sûrement. Avec de l’assurance. Et, aussi, des qualités physiques et techniques indéniables. S’il n’a pas encore l’aura et le statut d’un Axel Witsel, le joueur de Stuttgart confirme qu’il est une réelle promesse pour l’entrejeu noir-jaune-rouge. Qu’on se le dise, le Bruxellois d’origine ne représente plus uniquement l’avenir…