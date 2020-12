F1: Hamilton a des symptômes «relativement bénins» du Covid-19, rassure Mercedes

Le septuple champion du monde de F1 britannique Lewis Hamilton (Mercedes), testé positif au Covid-19 lundi et isolé pour dix jours à Bahreïn, souffre de « symptômes relativement bénins », a indiqué le team principal de Mercedes Toto Wolff vendredi.

Le pilote anglais est sur la voie de la guérison. « Lewis est convalescent. Les premiers jours sont toujours critiques mais ça va. Il a des symptômes mais ceux-ci sont relativement bénins », a précisé Wolff en conférence de presse en marge du Grand Prix de Sakhir, à Bahreïn, pour lequel Hamilton est forfait.

Plus tard, le dirigeant de Mercedes a tout de même laissé échapper qu’il était peu probable que son pilote vedette suive la course à distance car « quand vous êtes alité et que vous ne vous sentez pas bien, ça n’est pas la priorité» »