Le marché des matières premières devrait fortement augmenter, selon BNP Paribas Fortis

Selon l'expert, la demande de matières premières a particulièrement augmenté en Chine, cela alors qu'elle progresse également dans le reste du monde avec la reprise globale de l'économie après le choc dû à la crise.

"Mais c'est aussi une question d'offre", analyse-t-il. "Pendant des années, il y a eu un sous-investissement dans la capacité de production de cuivre, de nickel, de zinc, etc." Un phénomène dû, selon Philippe Gijsels, à des prix des matières premières trop bas et à des permis environnementaux de plus en plus difficiles à obtenir.

Le monde se dirige vers un stade où le besoin de certaines matières premières sera plus important encore, par exemple pour la production de batteries. La consommation d'électricité est en effet de plus en plus grande, au détriment des combustibles fossiles.