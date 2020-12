Tarification kilométrique: place aux palabres

Les Régions et le fédéral vont parler du projet de tarification kilométrique à Bruxelles. Mais on se parle déjà depuis longtemps…

ANALYSE

Smartmove suite et certainement pas fin. Le projet bruxellois d’instaurer une tarification kilométrique intelligente sur le territoire de la Région figurera à l’ordre du jour du comité de concertation fédéral-Régions qui se tiendra le 18 décembre. C’est à la demande de Bruxelles que le point a été mis à l’agenda. Et malgré les déclarations courroucées des deux ministres MR wallons et la gêne un peu agacée d’autres responsables au Sud et au Nord du pays, aucune des deux autres Régions ne refuse d’en parler.