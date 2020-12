Benoot a commencé la saison dernière particulièrement fort avec une troisième place dans l’étape d’ouverture de Paris-Nice, puis la victoire l’avant-dernier jour et une deuxième place dans l’étape finale et également au classement final. « La saison a super bien commencé. Puis, il y a eu l’arrêt dû au coronavirus, mais je me suis bien entraîné et jusqu’à Milan-Sanremo tout s’est bien passé. J’étais prêt pour la deuxième partie », a expliqué Benoot, qui a prolongé jusqu’en 2022.