Philippe Gilbert: «L’entraînement est devenu le hobby préféré des coureurs»

Pratiquement rétabli de sa blessure au genou, le leader de Lotto-Soudal entend oublier ses déboires la saison prochaine, en particulier avec John Degenkolb, aussi malchanceux que lui au Tour de France. Et il n’a pas peur de se frotter aux « jeunes » Van Aert et Van der Poel !

À l’autre bout du fil, 1200 kilomètres plus au sud dans le climat clément de la Principauté en rouge et blanc, Philippe Gilbert respire ce qui fait son ADN depuis son apparition dans le peloton professionnel : l’optimisme. Car, mine de rien, le « mammouth » des grottes de Remouchamps abordera dans quelques semaines sa 19e saison chez les professionnels, de quoi inviter bientôt Valverde à une partie de cartes sur le Rocher. Pour l’heure, c’est avec Tim Wellens, Caleb Ewan ou Jasper Stuyven que le Wallon partage quelques sorties d’entraînement, auxquelles ses fils Alan et Alexandre viennent se mêler. En février, les deux frères salueront l’arrivée d’une demi-sœur, un événement pour la famille, et pour le coureur qui espère une année sportive plus en rapport avec ses compétences après avoir dû, la mort dans l’âme, abandonner deux courses, le Tour puis le BinckBank Tour et surtout laisser un palmarès vierge de toute victoire, ce qui ne lui était jamais arrivé jusque-là.