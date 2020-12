Fermé et sans perspective, le monde du cinéma en a ras le bol

Depuis le dernier Comité de concertation, distributeurs et exploitants de cinéma sont en colère. Pas un mot sur le secteur. Et aucune date de réouverture en vue. Alors qu’on pourra aller au cinéma à Noël dans nos pays voisins.

Incompréhension, exaspération et ras-le-bol. Mauvais film. Mauvais scénario. Pas de mise en scène ! Y a-t-il un réalisateur dans la salle ?! Depuis le dernier Comité de concertation qui a permis la réouverture des commerces non essentiels, des piscines et des musées – et ce dernier point, à la surprise générale, dont celle du secteur –, distributeurs et exploitants de cinéma, totalement ignorés, oubliés, se demandent ce qu’ils sont. Ni essentiels ni non essentiels apparemment… Face à un gouvernement fédéral qui ne prononce pas le mot « culture », la colère monte. Une carte blanche, diffusée dans les grands médias, se prépare, une pétition citoyenne mêlant grands noms du milieu cinématographique belge également, pour rappeler que la culture n’est pas un luxe mais d’évidence une nécessité intellectuelle, psychologique, économique.