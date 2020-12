D1A: 4e match consécutif sans victoire pour Anderlecht, accroché à Zulte Waregem (2-2)

Ibrahima Seck (8e, 1-0) et Gianni Bruno (75e, 2-2) ont inscrit les buts des Flandriens alors que Lukas Nmecha (42e, 1-1) et Albert Sambi Lokonga (65e, 1-2) ont temporairement porté les Bruxellois au commandement. Avec un 3 sur 12, Anderlecht (23 points) reste 7e et Zulte (15 points) stagne à la 14e place.

Pour confirmer le 0-3 de Gand, Francky Dury n’a rien changé à son onze de départ. Vincent Kompany s’est contenté d’aligner Yari Verschaeren dans l’axe, son poste de prédilection, à la place de Michel Vlap. Anderlecht a pris un départ enthousiaste mais Zulte l’a puni dès sa première attaque. Sur un service de la gauche de Bassem Srarfi, Bogdan Mykhaylichenko est resté statique et Seck a surgi (8e, 1-0). Dans la foulée, Bruno, oublié au premier poteau, a placé son coup de tête juste au-dessus (10e).