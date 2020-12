Sporting de Charleroi: 5,5M de bénéfices la saison passée

Ainsi, le Sporting hennuyer a dévoilé son bilan financier pour la saison 2019-2020 sur son site officiel ce vendredi en fin de matinée. Et, à l’image des exercices précédents, le dernier en date est très bon puisque le club est une nouvelle fois dans le vert.

Les comptes carolos présentent en effet un bénéfice de l’exercice 2019-2020 (après impôts) de 5.536.946 euros contre 3.488.383 euros au 30 juin 2019. Cela confirme la bonne et constante évolution des dernières années puisque ces bénéfices étaient de 2.769.722 euros au 30 juin 2018 et de 1.431.551 euros un an plus tôt.

Les recettes liées aux transferts sortants de plusieurs joueurs (dont évidemment Victor Osimhen) ont forcément favorisé cette belle santé bancaire, de même que l’évolution des droits télévisés des rencontres.