Coronavirus: la lasagne politique belge a coûté des vies, estime Erika Vlieghe

Applaudie au terme d’une audition fleuve de plus de huit heures, Erika Vlieghe est longuement revenue sur la gestion de la crise covid devant la Chambre, épinglant pêle-mêle : manque de préparation, dysfonctionnements entre niveau de pouvoir, défaut de transparence et instrumentalisation des experts, influence des lobbys économiques et graves erreurs stratégiques. Quant à l’avenir, pas de quoi se réjouir : une troisième vague est très probable assure Erika Vlieghe qui fut présidente du Gees, le groupe d’experts qui avait été chargé du premier déconfinement. « Il n’y a pas de plan. »