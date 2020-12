Les loyers impayés des commerces pèseront sur la justice

La question traverse l’esprit de plus d’un restaurateur, vendeur de vêtements ou coiffeur : et s’ils ne payaient plus tout ou partie de leur loyer constituant le gros de leurs charges, parce qu’ils sont à genoux financièrement, après des mois de fermeture imposée par l’Etat ? « Dès la parution du présent article, des milliers de commerçants vont en tout cas se poser la question de savoir pourquoi ce devrait être à eux qui travaillent de supporter seuls les conséquences de la pandémie, alors que les propriétaires bailleurs touchant des revenus du capital ne participent en rien au risque et à l’effort », prédit une source judiciaire, laquelle estime : « C’est un débat essentiel et inévitable qui n’a pas encore été ouvert, grâce à l’attitude intelligente et conciliante de la grande majorité des propriétaires. Il faut dire qu’ils n’ont aucune envie que l’on ouvre cette boîte de Pandore. » Et que cela débouche sur une jurisprudence favorable aux locataires.