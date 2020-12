Vincent Kompany après le partage d’Anderlecht à Zulte Waregem: «C’est un résultat qui n’est pas facile à défendre»

Malgré un début de match catastrophique avec un but surprise de Seck, les Mauves ont réussi à inverser la tendance jusqu’à prendre l’avantage en deuxième période. C’est Gianni Bruno qui a décidé du résultat final avec un but dans le dernier quart d’heure. « Sur l’ensemble du match, on a réussi à pousser et à se créer des occasions », retient tout de même Vincent Kompany, l’entraîneur anderlechtois. « On devait gagner, aujourd’hui on a perdu des points. C’est un résultat qui n’est pas facile à défendre, surtout avec le maillot d’Anderlecht. Mais vu l’engagement de l’équipe et ce qu’elle a essayé de faire, je ne vais pas lui jeter la pierre. On doit encore travailler et ça va payer. »

Cette fois-ci, pas d’analyse hâtive de la part du coach des Mauves, qui préfère voir le positif de cette rencontre. « Je n’aime pas faire des analyses à chaud. Il faut une analyse objective pour progresser et, à partir de là, on posera la base pour progresser. »