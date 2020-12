Matt Miazga amer après le match nul d’Anderlecht contre Zulte Waregem: «Il fallait tuer le match»

S’il a passé une soirée – relativement – tranquille au cœur de la défense anderlechtoise, Matt Miazga n’était pas satisfait de la manière avec laquelle son équipe avait concédé les deux buts. « Le sentiment qui prédomine, ce soir, c’est la déception, forcément », pestait l’Américain. « Parce qu’on menait 1-2 et qu’on aurait pu et dû tuer le match à ce moment, surtout qu’il y avait clairement du progrès au niveau de l’intensité, du pressing et des occasions créées sur un terrain particulièrement difficile et lourd. Après, l’excuse du terrain n’est ni suffisante ni valable : on va analyser à tête reposée ce qui n’a pas été. Ce qui est étonnant et frustrant, c’est qu’on a seulement concédé deux occasions à nos adversaires mais qu’on a malgré tout encaissé deux buts. Ce point ne nous satisfait pas. »