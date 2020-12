Coronavirus - Les perspectives en Flandre et en Wallonie dégradées par Moody's (3)

La note à long terme de la Fédération Wallonie-Bruxelles passe ainsi de Aa3 à A1 avec perspective négative. La Flandre conserve son Aa2, mais la perspective passe de stable à négative. La Wallonie est dans le même cas: la perspective est dégradée à négative mais le sud du pays conserve son A2.

Moody's justifie ces choix par les incertitudes liées à la crise sanitaire.

Face à cette décision "attendue", le ministre wallon du Budget et des Finances Jean-Luc Crucke a indiqué qu'il "referait la même chose que ces derniers mois". "Entre les perspectives d'une notation et une aide urgente aux personnes et aux entreprises, le choix est limpide", a-t-il commenté samedi par communiqué. Néanmoins, nuance-t-il, "nous allons intensifier les efforts et déployer les outils dont Moody's relève la qualité".

"Le gouvernement wallon a fait systématiquement passer l'urgence en priorité en mobilisant tous les moyens disponibles. Les recours aux marchés ont été limités et le préfinancement de 2021 a déjà commencé", ajoute le ministre.