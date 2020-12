Italie: Radja Nainggolan de retour à Cagliari en janvier?

Radja Nainggolan et Antonio Conte, c’est une association qui n’aura certainement jamais lieu. Envoyé à Cagliari lors de l’arrivée de l’entraîneur italien à l’Inter, la saison passée, le Ninja a pourtant réintégré le club cet été. Mais sa place dans l’effectif montre un nouveau transfert raté plutôt qu’une tentative d’intégration dans le noyau d’Antonio Conte. En effet, les Sardes avaient tenté de prolonger son prêt en août, mais l’Inter voulait le céder définitivement. Aujourd’hui, le Belge ne joue presque pas. Certes, il a subi de petites blessures, mais, en neuf matchs pour lesquels il était disponible, il n’a joué que cinq fois, et pas plus d’un quart d’heure. Il est d’ailleurs le seul joueur de champ à ne pas encore avoir été titularisé.