Rallye de Monza : Ogier nouveau leader, alors que Neuville n’est pas reparti

Alors que Thierry Neuville n’est pas reparti samedi matin, la bataille fait rage sur les hauteurs de Bergame. Après la première boucle de 3 spéciales, Ogier mène devant Sordo et Evans. Et Toyota est virtuellement sacrée chez les constructeurs pour le moment.

Des trois étapes composant ce rallye de Monza, ultime manche du Mondial 2020, celle de ce samedi était attendue comme la plus représentative. Celle qui ressemblait le plus à un rallye, en fait. Avec des spéciales de 25, 11 et 22 km à parcourir à deux reprises sur de vraies routes de montagne, au nord de Bergame. Rien à voir avec les spéciales « Mickey Mouse » tracées autour du circuit de Monza et truffées d’obstacles artificiels, comme celui sur lequel Thierry Neuville est allé fracasser ses derniers (minces) espoirs de titre, vendredi après-midi.