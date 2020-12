Steven Van Gucht: «On ne sera pas débarrassé du port du masque obligatoire en avril, j’en suis quasi sûr»

Alors que les indicateurs de la pandémie sont à la baisse et que la vaccination approche, Het Laatste Nieuws a interrogé plusieurs virologues sur la perspective de pouvoir se passer du masque. «Cela va encore durer un moment, prévient Pierre Van Damme. On va arriver à un point où l’horeca peut rouvrir, ainsi que les salles de sport, les coiffeurs. Alors si le port du masque est le seul prix à payer pour que tout cela soit possible, c’est déjà qu’on est dans la bonne direction.»

«On ne sera pas débarrassé du port du masque obligatoire en avril, j’en suis quasi sûr, abonde Steven Van Gucht. Mais quand on aura 70% d’immunité dans la population, beaucoup plus de choses seront possibles. Mais pour ça, il faudra attendre l’automne prochain environ.»