Bundesliga: Dortmund et Axel Witsel accrochés par Francfort (1-1, vidéo)

Les Borussen ont été tenus en échec à Francfort ce samedi, manquant l’occasion de mettre la pression sur le Bayern et Leipzig.

Le Borussia Dortmund, avec Axel Witsel comme unique belge, a perdu de précieux points à Francfort (1-1) lors de la 10e journée de Bundesliga ce samedi.

Privé de son buteur Erling Haaland et de Thomas Meunier, tous deux blessés, le Borussia Dortmund n’a pu faire mieux qu’un match nul à Francfort (1-1), avec Axel Witsel pendant 90 minutes mais sans Thorgan Hazard, resté sur le banc. C’est Francfort qui avait rapidement ouvert le score par l’intermédiaire de l’ex-trudonnaire Daichi Kamada (9e) avant que Giovanni Reyna n’égalise peu de temps après le retour des vestiaires (56e). Dortmund est 3e avec 19 points et loupe l’opportunité de revenir sur le Bayern (22 points) et Leipzig (20 points), qui s’affrontent à 18h30. Francfort est 8e avec 13 points.