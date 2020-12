D1A: Mouscron lanterne rouge après sa défaite à Waasland-Beveren (2-0)

Waasland-Beveren a effectué la bonne opération du bas de classement de la Pro League en l’emportant 2-0 face à Mouscron samedi lors de la 15e journée de championnat.

Dans ce duel de bas de classement, la rencontre se lançait rapidement quand Nuno Da Costa tentait une frappe au premier poteau et mettait Nordin Jackers à contribution (2e). Dans la foulée, la tête de Saad Agouzoul était trop croisée (3e). Le même Agouzoul partait ensuite à la faute mais la frappe de Frey est trop croisée (11e).

Les Mouscronnois pensaient ouvrir le score à la 13e minute quand, sur un long ballon, Charles-Andreas Brym trompait Jackers mais voyait son but annulé à cause d’une position de hors jeu de Nuno Da Costa. Après un premier quart d’heure très animé, le rythme baissait et les occasions devenaient inexistantes.