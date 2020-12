Rallye de Monza: Sébastien Ogier, en tête samedi, à trois spéciales d’un 7e titre mondial

Sébastien Ogier (Toyota Yaris) occupe la tête du Rallye de Monza, 7e et avant-dernier rendez-vous du championnat du monde WRC, à l’issue de la journée de samedi, en Italie.

Le Français peut se contenter de gérer son avantage pour aller chercher un 7e titre mondial, suite aux retraits d’Elfyn Evans, leader au WRC et Thierry Neuville, alors qu’il reste trois spéciales au programme dimanche.

Sébastien Ogier et son co-pilote Julien Ingrassia, comptent 17.1 secondes d’avance sur l’Espagnol Dani Sordo (Hyundai) et 22.1 sur l’Estonien Ött Tanak (Hyundai), tenant du titre, 3e. La voie est ouverte pour le Français qui doit inscrire 15 points de plus qu’Evans pour être sacré.

Les événements se sont précipités samedi pour la 3e journée de course. Dans l’ES11, la 5e spéciale de la journée, le Gallois Elfyn Evans est sorti dans un virage sur une route enneigée et glissante au bas d’une paroi rocheuse. « Les deux pilotes sont OK, mais ils ne repartiront pas aujourd’hui », avait tweeté l’écurie Toyota Gazoo Racing WRT.