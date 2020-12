Formule 1: Valtteri Bottas décroche la pole position au Grand Prix de Sakhir

Valtteri Bottas (Mercedes) a décroché la pole position à l’issue des qualifications du Grand Prix de Sakhir disputées samedi sur le circuit de Sakhir (Bahreïn). Le Finlandais a bouclé les 3,543 km en 53.377 pour décrocher la 16e pole position de sa carrière.

Bottas s’élancera aux côtés de George Russell (+0.026), son équipier du week-end après le test positif au coronavirus de Lewis Hamilton, en première ligne. Malgré l’absence d’Hamilton, Max Verstappen (Red Bull/+0.056) doit se contenter de la troisième place. Il partira aux côtés de Charles Leclerc (Ferrrari/+0.236), quatrième, en deuxième ligne.

La troisième ligne sera composée de Sergio Perez (Racing Point/+0.413) et Daniil Kvyat (AlphaTauri/+0.529), respectivement cinquième et sixième. Éliminés en Q2, Alexander Albon (Red Bull), Sebastian Vettel (Ferrari) et Lando Norris (McLaren) s’élanceront respectivement de la 12e, 13e et 15e position sur la grille.