Descamps et les Zèbres restent positifs: «Même dans la défaite, nous restons soudés»

Le baptême carolo de Rémy Descamps, près de 16 mois après sa signature au Mambourg, a tourné au vinaigre, mercredi contre Waasland-Beveren. Alors qu’il disputait ses premières minutes officielles sous la vareuse zébrée, le portier passé par les centres de formations du LOSC et du PSG notamment a connu une douloureuse défaite (0-2). « Je suis très fier d’avoir fait mes premiers pas mais collectivement, nous sommes tous déçus, moi le premier », réagissait-il après cette rencontre qui, plutôt que de permettre aux Zèbres de reprendre leur marche en avant, a fait tout le contraire en les plongeant un peu plus dans le doute avec une troisième défaite de rang.

« Il faut rester objectif : on est sur une série un peu plus difficile, il ne faut pas se cacher. Mais dans le vestiaire, nous sommes tous très soudés. Et même après une défaite comme celle-ci, nous allons le rester. Mercredi, tout le monde était d’ailleurs derrière moi et a essayé de me donner de l’influx positif pour ce match. »