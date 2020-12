Natation: la confirmation de Croenen, le bond de Marcourt

La troisième journée du Rotterdam Qualification Meet a une nouvelle fois souri à Louis Croenen, l’homme en forme de la délégation belge. Le Campinois a, en effet, remporté, ce samedi, le 200 m papillon, son épreuve de prédilection, en 1.56.30, confirmant ses qualifications pour l’Euro de Budapest (temps limite : 1.58.74) et pour les JO de Tokyo (1.56.48) dont il était déjà assuré.

Derrière lui, la bonne surprise est venue d’Alexandre Marcourt qui s’est érigé en nouveau nº1 belge du 100 m libre, l’épreuve reine qui avait attiré pas moins de neuf nageurs noir-jaune-rouge aux Pays-Bas. Marcourt a pulvérisé en deux fois son ancien record personnel (49.99) de 51 centièmes, réussissant 49.53 en série et 49.48 en finale A, où il a terminé 3e et n’a loupé que d’un dixième le temps limite pour l’Euro (49.38). Derrière lui, les meilleurs temps belges ont été réussis par Sebastien De Meulemeester (49.65) et Thomas Thijs (50.17).