Serie A: la Juventus arrache le derby contre le Torino (2-1, vidéo)

La Juventus, longtemps menée et inoffensive dans le derby turinois samedi face au Torino, s’est réveillée dans le dernier quart d’heure pour arracher la victoire (2-1) et prendre provisoirement la deuxième place de la Serie A.

Le Torino a longtemps cru tenir son exploit chez son prestigieux voisin grâce à un but en début de match de Nicolas Nkoulou, le plus prompt aux six mètres sur un corner (9e).

Mais le combatif relégable (18e) a été rattrapé par ses largesses défensives qui lui ont déjà coûté de nombreux points. Weston McKennie (77e) – premier but en Serie A du premier joueur américain de l’histoire de la Juve – puis Leonardo Bonucci (89e) ont ainsi profité d’un marquage assez approximatif pour placer des têtes gagnantes en fin de match.