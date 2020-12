Deux goals encaissés en dix matches: les impressionnantes statistiques défensives de l’Atlético Madrid en Liga

L’Atlético Madrid figure actuellement en tête de LaLiga avec 26 points en 10 rencontres, soit deux points de plus que son dauphin, la Real Sociedad, avec un match disputé en moins, six d’avance sur le Real Madrid avec un match de moins également, et douze points (!) d’avance sur le Barça.

Les Colchoneros doivent principalement ce début de saison en boulet de canon à leur solidité défensive. Sur les dix matches disputés en championnat, les hommes de Diego Simeone n’ont encaissé que deux goals. Une statistique époustouflante qui leur permet d’égaler le record du moins de goal encaissé sur les dix premières rencontres de la saison en Liga, codétenu par le Deportivo La Corogne, en 1993/94.