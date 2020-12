Serie A: encore buteur face à Bologne, Romelu Lukaku confirme le meilleur début de saison de sa carrière (vidéo)

Pour la première fois depuis ses débuts professionnels, le Belge a inscrit plus de 7 buts sur ses 11 premières apparitions en championnats, avec 8 buts en 9 matches.

Romelu Lukaku continue de tirer l’Inter Milan vers le haut. Auteur de son 8e but en Serie A ce samedi face à Bologne, en à peine 9 matches, le Diable rouge réalise son meilleur début de saison statistique, lui qui n’avait jamais inscrit plus de 7 buts sur ses 11 premières apparitions de la saison en championnat dans toute sa carrière.

Deuxième meilleur buteur du Calcio derrière Zlatan Ibrahimovic et à égalité avec Cristiano Ronaldo, Lukaku a également distillé deux passes décisives, et a inscrit 4 goals en 4 matches de Ligue des Champions. Ce qui porte ses chiffres à 12 buts et 2 assists en 13 matches cette saison toutes compétitions confondues. Impressionnant !