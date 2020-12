Marathon de Valence: Kibiwott Kandie explose le record du monde du semi-marathon

Le Kényan a couru plus de 21 kilomètres en à peine 57 minutes et 32 secondes.

Le Kényan Kibiwott Kandie (24 ans) a explosé dimanche le record du monde du semi-marathon hommes à Valence (Espagne) en remportant la course en 57 minibutes et 32 secondes, devant l’Ougandais Jacob Kiplimo (57 : 37).

Le record appartenait au Kényan Geoffrey Kamworor qui avait couru en 58 : 01 en septembre 2019 à Copenhague.

Dans cette course ultra-rapide, quatre athlètes ont couru plus vite que l’ancien record : Kandie, Kiplimo, mais aussi les Kényans Rhonex Kipruto (57 : 49) et Alexander Mutiso (57 : 59).