Un jeune de 15 ans sur cinq partage ses photos intimes

La violence via le net concerne beaucoup des sondés : 18,8 % des filles et 14,9 % des garçons ayant participé à l’étude ont confié avoir déjà été victimes d’au moins une forme de cyberviolence sexuelle et/ou sexiste.

Le groupe Facebook s’appelle « Nos petites pêches perso » et se présente ainsi : « Salut les mecs, groupe privé et secret, que sur invitation. Le but, partager entre mecs des photos des petites pêches de votre copine, plan, femme, … » Il a été ouvert il y a deux mois, récoltant rapidement 4.900 membres : « Aucun des membres de ce groupe ne trouve ça anormal ou compte faire quelque chose : au contraire, le groupe prospère de jour en jour », nous a écrit Lola, 18 ans, de Bruxelles. « Le problème c’est que les premières réponses des gens par rapport à ce groupe visent à incriminer les filles qui sont sur ces photos (...) Il est temps que ce genre de groupe ne puisse plus exister, que ce genre de réactions ne soient plus normalisées. »