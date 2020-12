Selon son ancien agent, Lionel Messi voudrait aussi rejouer avec Neymar

Interrogé dans les colonnes du Parisien, Josep Maria Minguella, l’homme qui a fait venir Lionel Messi au FC Barcelone estime que la Pulga voudrait également rejouer avec Neymar, qui avait récemment clamé son envie de retrouver Messi.

« Une chose est sûre, les meilleures années de Neymar dans le football, le moment où il a été le plus épanoui, c’est quand il était aux côtés de Leo au Barça. Ils ont tout gagné ensemble, s’amusaient énormément et prenaient un plaisir fou ensemble sur le terrain. Leo a aussi envie de rejouer avec Neymar. Le désir est mutuel. Ça fait plusieurs années qu’il essaye de faire revenir Neymar au Barça. À plusieurs reprises, il l’a suggéré à ses dirigeants. Il y a une volonté et un désir communs d’être à nouveau coéquipiers car ce sont des compétiteurs. Ils savent qu’ils auront plus de possibilités de gagner des titres en étant ensemble. Mais pour le moment, il n’y a rien de concret », a expliqué Minguella.