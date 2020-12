La spirale positive autour des chiffres du coronavirus s’est grippée

Plusieurs signes laissent penser à un arrêt de l’amélioration des indicateurs sanitaires. On serait plutôt en train de basculer en phase de stabilisation. Or les chiffres doivent encore baisser pour espérer poursuivre le déconfinement…

Sur le front sanitaire, la situation s’améliore de jour en jour. Après avoir connu un pic de 1.474 lits de soins intensifs occupés simultanément par des patients covid le 9 novembre dernier, il en reste aujourd’hui 753. Un rapide coup d’œil sur le tableau de bord de Sciensano, l’organisme public qui publie les statistiques officielles de cette pandémie, montre des indicateurs colorés de vert partout. Le nombre de cas détectés est en baisse de 13 % sur une semaine, celui des admissions chute carrément de 22 % sur le même laps de temps. Quant au nombre de décès, il est en régression de 21 % sur 7 jours. C’est incontestable, la situation est plus favorable aujourd’hui que la semaine précédente, et bien plus rose encore qu’il y a un mois. De quoi donner envie aux libéraux francophones de faire sauter la bulle de « 1 » pour Noël.