Rallye de Monza: Sébastien Ogier déroule gentiment vers la victoire et le titre

Sébastien Ogier est à une spéciale (15 km) de la victoire au rallye de Monza, et d’une 7e couronne mondiale.

Comme on pouvait le redouter, le rallye de Monza se termine sans âme, tous les concurrents ayant visiblement décidé d’aborder la dernière journée composée de trois spéciales à peine (40 km) au petit trot. Il faut dire que les pièges sont nombreux aux abords du circuit de Monza. Et il serait encore plus stupide de tomber dans l’un d’entre eux le dernier jour que le premier, comme l’avait fait Thierry Neuville, grand absent de ce rallye depuis samedi matin.

Ogier marque Sordo

Dans ce contexte, Sébastien Ogier se contente de marquer Dani Sordo à la culotte, en copiant ses choix de pneus, et en roulant à un rythme prudent. Sordo et Tanak font mine de se disputer la 2e place, à une vingtaine de secondes d’Ogier. Mais les deux pilotes Hyundai savent bien que leur principale mission est de ramener leur i20 WRC à l’arrivée, ce qui permettra au constructeur coréen de conserver son titre mondial.