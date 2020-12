Ronald Koeman pessimiste après la défaite du Barça à Cadiz: «C’est un pas en arrière gigantesque» (vidéos)

Battu 2-1 à Cadiz ce samedi et distancé en 7e position du Championnat d’Espagne, à 12 points de l’Atlético Madrid, le FC Barcelone est en grande difficulté en ce début de saison.

« C’est un pas en arrière gigantesque au niveau de nos possibilités de lutter (pour le titre en Liga). Si on ne progresse pas dans la gestion de nos temps forts et de nos temps faibles, on ne pourra rien dire d’autre (que le titre en Liga est d’ores et déjà perdu) », a déploré l’entraîneur Ronald Koeman en conférence de presse d’après-match.