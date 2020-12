Coronavirus: nouveau record de contaminations aux Etats-Unis

Les Etats-Unis, qui ont les chiffres de contaminations et de décès les plus élevés au monde, ont subi une forte résurgence de l’épidémie au cours des dernières semaines.

Les Etats-Unis ont enregistré samedi, pour la troisième journée consécutive, un nombre record de contaminations au coronavirus en 24 heures avec près de 230.000 cas, selon le comptage de l’université Johns Hopkins.

Pendant la même période de 24 heures, les Etats-Unis ont compté 2.527 décès liés au Covid-19, a indiqué cette université de Baltimore dont les chiffres font référence.

Les Etats-Unis, qui ont les chiffres de contaminations et de décès les plus élevés au monde, ont subi une forte résurgence de l’épidémie au cours des dernières semaines. Et des responsables sanitaires ont prévenu d’un risque de remontée des contaminations après que des millions d’Américains ont voyagé la semaine dernière pour célébrer la grande fête de Thanksgiving, malgré leurs appels à éviter les déplacements.