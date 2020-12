«Il y tout simplement trop de monde»: le dispositif de la rue Neuve sera adapté

Des représentants de la Ville, des commerces, de la police et de Brussels major events doivent se réunir lundi pour évaluer le dispositif et se pencher sur les améliorations à apporter. « Ca a bien fonctionné dans l’ensemble mais il y tout simplement trop de monde. On doit créer encore davantage de fluidité, sachant que le système de vanne de ce week-end n’est pas non plus idéal pour les commerçants », explique l’échevin des Affaires économiques, Fabian Maingain (Défi). Pas question pour l’élu de s’avancer à ce stade sur les mesures précises qui seront mises sur la table mais une régulation des flux plus en amont pourrait être envisagée (dans les gares et les stations de métro environnantes, comme lors de gros match de foot ou de manifestations).