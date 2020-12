Sébastien Ogier, l’architecte

En triomphant au rallye de Monza, le Français décroche le 7e titre mondial de sa carrière. Une victoire à l’image du pilote d’exception qu’il est. Comme souvent, Sébastien Ogier a patiemment bâti sa course en évitant les erreurs tout en assénant des coups à la concurrence. Ce 7e titre est aussi conquis avec un 3e constructeur différent. Après les années Volkswagen et Ford, c’est à Toyota de bénéficier de la science de la course de ce rallyman hors normes.