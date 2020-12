SC Charleroi: Gholizadeh et Rezaei incertains avant la réception du Courtrai

Le Sporting de Charleroi va tenter de relancer la machine ce lundi soir lors de la réception de Courtrai, un adversaire forcément un peu particulier pour Karim Belhocine, qui y a des souvenirs en tant que joueur et entraîneur. « C’est forcément un club qui a compté pour moi puisque j’y ai passé pas mal de temps. Je ne sais pas si ce sera un match particulier puisque je ne serai pas sur le terrain, mais on se devra de tout faire pour l’emporter face à une équipe assez équilibré, qui a montré qu’elle pouvait faire de belles choses », expliquait l’entraîneur carolo, qui devra faire sans Marco Ilaimaharitra, suspendu pour quatre rencontres. « C’est un joueur important, comme d’autres le sont, et on a un noyau qui doit pouvoir combler son absence. Un autre joueur prendra la relais comme c’est le cas quand un gars est absent. »