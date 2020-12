Pour Soufiane Bouchikhi, tout est à refaire…

L’athlète du FC Liégeois, en panne de « carburant » après un ravitaillement déficient, s’est effondré dans la deuxième moitié du marathon de Valence et a loupé sa qualification pour les JO. Chez les femmes, Hanne Verbruggen a gagné son billet pour les JO de Tokyo pour 16 secondes.

Soufiane Bouchikhi rêvait de se qualifier ce dimanche matin, à Valence, pour le marathon des JO de Tokyo et ainsi rejoindre Bashir Abdi et Koen Naert dans le Team Belgium au Japon. L’athlète du FC Liégeois était persuadé d’être prêt « à 200 % » pour réussir le temps limite de 2 h 11.30 qui lui était imposé après une préparation de longue haleine où il n’avait rien négligé. Mais, malgré sa confiance au zénith, il a échoué dans sa tentative.

Pourtant (trop ?) bien parti, passant notamment à mi-parcours en 1h03.24, il a dû lever le pied entre le 25e et le 30e kilomètre avant de perdre pied peu après le 40e kilomètre, moment où il a été contraint à l’abandon avant d’être évacué en ambulance vers l’hôpital le plus proche pour y être réhydraté. « Tout à coup, mon corps a dit stop », dit-il. « Je ne me souviens de rien, sinon de m’être retrouvé à l’hôpital avec un baxter dans le bras… »