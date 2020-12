D1A: septième succès de rang et première place en solitaire pour Genk, vainqueur de l’Antwerp (4-2)

Genk a battu l’Antwerp 4 buts à 2, dimanche, dans le choc de la 15e journée de la Jupiler Pro League. Mené suite au but d’ouverture de Koji Miyoshi (3e), Genk a renversé la situation par Paul Onuachu (19e et 23e) et Théo Bongonda (59e). Dieumerci Mbokani (83e) a réduit l’écart mais Cyriel Dessers (88e) a tué tout suspense. Grâce à ce septième succès de rang, un record pour le club, les Limbourgeois sont provisoirement seuls en tête du championnat de Belgique de football.

Les deux équipes livraient un début de rencontre très animé. Dès la 3e minute, lancé par Hongla, Miyochi donnait l’avantage aux visiteurs.