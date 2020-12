Le gaz fossile avance masqué derrière l’hydrogène

Dans quelques jours, l’Union européenne fêtera le premier anniversaire de l’annonce du Green Deal, l’ensemble des mesures prises ou à prendre par la Commission et les Etats-membres pour mener notre continent sur le chemin de la neutralité carbone en 2050. Parmi les nombreuses initiatives déjà mises en place pour remplir cette promesse, il y a Stratégie Hydrogène et l’Alliance de l’hydrogène, qui ont pour but de faire de ce gaz une importante source d’énergie propre pour une Europe décarbonée. L’ambition de la Commission, c’est qu’au milieu du siècle, l’hydrogène représente entre 12 et 14 % du mix énergétique.