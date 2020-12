Projet Cartel : au Veracruz, les dirigeants fricotent avec les barons de la drogue

Forbidden Stories et les 60 journalistes du « Projet Cartel » ont poursuivi les enquêtes de Regina, en s’intéressant aux personnages sur lesquels écrivait la journaliste. En premier lieu, Fidel Herrera et Javier Duarte, deux gouverneurs qui ont dirigé le Veracruz pendant plus de 12 ans. Selon le journal d’investigation Proceso, Herrera est à la tête d’une fortune considérable : un jet privé, 22 voitures, dont un véhicule blindé, des ranchs, un hôtel, un yacht. Pour justifier son enrichissement, l’ex-gouverneur du Veracruz évoque des gains à la loterie, obtenus grâce à la chance qu’il a « depuis tout petit ». Il a empoché le gros lot à deux reprises : 6,8 millions de dollars en 2008 et 3,6 millions l’année suivante.