Standard-Malines: les Rouches commencent très fort et mettent déjà une grosse pression sur le but de Coucke (0-0, direct)

Trois jours après leur défaite (et donc élimination) en Europa League, les hommes de Philippe Montanier doivent se ressaisir en championnat. Malgré l’accumulation des matches, les Liégeois sortent de trois prestations convaincantes, contre Lech Poznan, à Anderlecht et aux Glasgow Rangers.

Toujours privés d’éléments importants, tels que Vanheusden et Amallah, ainsi que de Boljevic, Cop, Oulare et Shamir, les Standardmen reçoivent Malines, avec la ferme intention de s’imposer ce dimanche. Grâce à la défaite de l’Antwerp, les ouailles de Bruno Venanzi ne sont qu’à un point du Top 4 et feront tout pour gagner leur place dans les playoffs 1. En cas de défaite, par contre, les Rouches pourraient être dépassés par Charleroi et OHL…